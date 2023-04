F1 : Alonso prédit un chamboulement, Red Bull en danger

La rédaction

Les pilotes de Formule 1 ont pas mal voyagé depuis le début de la saison. Après avoir arpenté la péninsule arabique lors des Grand Prix de Bahreïn et Arabie Saoudite, direction les antipodes, à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Désormais, place à l'Europe d'ici la fin du mois de mai ou les courses auront lieu toutes les semaines. Un moment charnière qui pourrait bouleverser beaucoup de chose selon Fernando Alonso.

Aston Martin et Fernando Alonso ont fait un début de saison canon. Troisième lors de chaque Grand Prix, le pilote espagnol de 41 ans vit un rêve éveillé et profite au maximum de cette bonne passe. Pour lui, chaque course est un bonus et l'arrivée des écuries en Europe pourrait rendre les courses encore plus intéressantes.

«Peut-être que le niveau des équipes va changer»

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Fernando Alonso évoque les courses à venir en Europe : « Il semble que les qualifications soient désormais très importantes parce que le rythme de course est très similaire [entre les équipes. Je pense que nous entrons dans une partie de la saison qui va être très intéressante. Quelle équipe développe sa voiture le plus rapidement ? Avec les trois premières courses se déroulant loin de l'Europe, il est difficile d'apporter des améliorations et des choses du genre. Mais à partir de maintenant, nous verrons peut-être le niveau des équipes changer un peu, course par course, en fonction de celles qui apporteront des évolutions suffisamment bonnes. »

«En ce moment tout va bien»