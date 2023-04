F1 : « Une seconde jeunesse », cette légende prévoit du lourd pour Alonso

La rédaction

L’année dernière, Sebastian Vettel annonçait la fin de sa carrière après 299 courses à son actif, ainsi que 4 titres de champion du monde consécutifs entre 2010 et 2013. Le pilote allemand de 35 ans a donc terminé son histoire avec le monde automobile du côté d’Aston Martin, avec qui ce dernier n’aura jamais gagné. Mais alors que l’arrivée de Fernando Alonso semble avoir révolutionné l’écurie de Lawrence Stroll, Vettel a rendu un bel hommage au pilote espagnol.

En août 2022, Fernando Alonso créait la surprise en annonçant son arrivée du côté d’Aston Martin pour 2023, alors que beaucoup estimaient que le pilote asturien allait poursuivre l’aventure chez Alpine. En signant l’ancien champion du monde à 2 reprises (2005, 2006), le patron de l’écurie britannique Lawrence Stroll a confirmé sa volonté de faire confiance à des pilotes expérimentés. En effet, après 2 saisons effectuées avec Sebastian Vettel, ce dernier a montré une vraie confiance envers Fernando Alonso, alors que le début de saison de l’Espagnol dépasse largement les attentes d’Aston Martin.

F1 : «Complètement bourré», Hamilton se lâche https://t.co/vgIuoLavxh pic.twitter.com/MUUSBJyLtv — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

Le bel hommage de Vettel envers Alonso

Pour le quotidien allemand Bild , Sebastian Vettel s’est exprimé sur les débuts réussis de son « successeur » chez Aston Martin, Fernando Alonso. L’Allemand en a également profité pour dénoncer son ancienne monoplace au sein de l’écurie britannique : « Je ne regrette pas d'être parti. Bien sûr, ce serait plus facile si la voiture n'était pas aussi bonne maintenant, mais le bonheur l'emporte vraiment. Alonso a aussi connu quelques années où il n'avait pas une bonne voiture, alors peut-être qu'il va vivre une seconde jeunesse. Je ne sais pas s'il aurait été capable de rendre l'Aston Martin aussi rapide, alors on ne sait jamais ! » .

Vettel vit des jours heureux après sa retraite