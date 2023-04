Ocon et Alonso provoquent déjà un changement inattendu en F1

Arnaud De Kanel

Esteban Ocon et Fernando Alonso n'y auront pas échappé. A cause d'un mauvais placement des roues de leur monoplace sur la grille, les deux pilotes se sont fait sanctionnés. Forcément, cela leur a fait du tort puisqu'ils ont été pénalisés de plusieurs secondes. La FIA a bien compris que cette règle était un peu trop sévère et elle a donc décidé d'en assouplir son règlement.

La saison d'Esteban Ocon avait très mal commencé à Bahreïn. Sanctionné après un mauvais placement de ses roues sur la grille, le pilote Alpine avait abandonné par la suite, la faute à un cumul de pénalité qui l'avait trop éloigné des points. Fernando Alonso a également connu la même sanction en Arabie saoudite et il avait fait savoir son mécontentement. Depuis leur voiture, les pilotes voient très mal la position de leurs roues et la marge d'erreur n'était pas assez suffisante. La FIA a donc décidé d'opérer du changement en rajoutant 20cm d'erreur. Fernando Alonso a réagi à cette décision.

«Les 20 cm de largeur en plus aideront»

« La ligne centrale, je ne pense pas que cela aide beaucoup parce que vous vous approchez de votre emplacement en regardant de côté, vous ne regardez pas vers l’avant, c’est donc la plus grande difficulté. Les 20 cm de largeur en plus aideront, je suppose. Il y a des circuits, comme Monaco et Imola, où vous commencez un peu de côté de toute façon parce que si vous ne le faites pas, vous vous crashez [à cause de zones sur la grille légèrement incurvées], donc nous devrons voir comment nous appliquons les pénalités à ces courses », a noté le double champion du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«La FIA ne veut plus avoir de problème avec cela»