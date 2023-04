Le vent a tourné pour Hamilton, la grande annonce de Mercedes

Thomas Bourseau

Après avoir raté de quelques virages un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton est toujours d’attaque bien que sa Mercedes ne soit plus aussi compétitive qu’il y a quelques années. Pour autant, un divorce n’est absolument pas d’actualité d’après Toto Wolff. Le team principal de Mercedes a même évoqué la retraite du septuple champion du monde.

Lewis Hamilton a manqué de peu de rentrer dans l’histoire de la Formule 1 en décembre 2021. En raison d’une safety car dans la dernière ligne droite du Grand Prix d’Abu Dhabi, Hamilton a vu Max Verstappen, mieux chaussés au niveau des pneus, lui chiper le championnat du monde en remportant donc celui qui sera son premier et en privant le pilote Mercedes d’un huitième titre qui l’aurait fait dépasser la légende Michael Schumacher qui en compte comme Hamilton, sept.

«II n'y a pas de plan B. Le seul plan est Lewis»

Depuis, Lewis Hamilton n’a plus remporté un seul Grand Prix. Les nouvelles réglementations sur les monoplaces ne font pas les beaux jours de Mercedes qui a vu Red Bull devenir champion du monde des constructeurs la saison passée et Verstappen conserver sa couronne. En cette nouvelle saison, Hamilton est parvenu à intégrer le top 5 des trois premiers Grand Prix et a arraché la 2ème place en Australie dimanche dernier. Bien qu’il ne soit plus un concurrent direct au titre, Lewis Hamilton a la pleine confiance de son team principal Toto Wolff qui a fait passer le message suivant à motorsport.com . « Ça peut paraître naïf, mais je peine vraiment à réfléchir à un plan B si mon plan A reste mon favori. Je ne veux pas m'engager dans des discussions avec d'autres pilotes, car je suis satisfait de ceux qui sont dans l'équipe – ça, c'est certain. Actuellement, il n'y a pas de plan B. Le seul plan est Lewis ».

«Je ne pense pas que Lewis dirait : 'Je n'en peux plus, je me tire demain’»