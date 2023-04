F1 : Hamilton se lance un défi hallucinant, Verstappen peut s’affoler

Pierrick Levallet

En plein calvaire la saison dernière, Lewis Hamilton semble bien mieux en ce début d'année 2023. Le Britannique a signé une belle deuxième place en Australie dimanche dernier, signant par la même occasion le premier podium de Mercedes. D'ailleurs, le septuple champion du monde se tient prêt à se battre une nouvelle fois pour le titre de champion du monde.

Après avoir vécu une saison délicate en 2022, Lewis Hamilton semble bien mieux armé en ce début d’année 2023. Mercedes a encore du retard sur Red Bull, mais la voiture de l’écurie allemande est bien plus compétitive que celle de la saison passée à la même période. La deuxième place de Lewis Hamilton en Australie, synonyme de premier podium de Mercedes, en est la preuve. D’ailleurs, le septuple champion du monde se veut ambitieux même s’il n’est pas encore en mesure de concurrencer véritablement Max Verstappen.

F1 : Il réclame une révolution chez Mercedes, Hamilton va adorer https://t.co/c8g192dYSq pic.twitter.com/oq7p8wvF07 — le10sport (@le10sport) April 6, 2023

«Il faut être un peu ambitieux»

« Je n’aime pas conduire de mauvaises F1. Je n’aime pas conduire une voiture qui n’est pas la voiture que nous étions censés avoir, mais j’aime ce défi qui est "OK, qu’est-ce que je peux en faire ? Faisons avec ! Les victoires ne sont pas possibles, alors quel est le maximum que nous pouvons obtenir ?" Il faut être un peu ambitieux et si cinquième est le meilleur résultat possible, alors essayons d’être quatrième ou troisième » a expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Je suis prêt à gagner un nouveau championnat du monde»