F1 : Il réclame une révolution chez Mercedes, Hamilton va adorer

Pierrick Levallet

Deuxième du Grand Prix d'Australie dimanche dernier, Lewis Hamilton a montré qu'il ne fallait pas trop vite oublier Mercedes. Le Britannique s'est longuement battu avec Max Verstappen à Melbourne. Néanmoins, George Russell affirme qu'il faut que l'écurie allemande révolutionne totalement ses monoplaces pour permettre à ses pilotes de se battre plus régulièrement pour les premières places.

Lors du Grand Prix d’Australie dimanche dernier, Mercedes a montré qu’il ne fallait pas l’oublier. En effet, Lewis Hamilton a terminé à la deuxième place, derrière Max Verstappen. Le Britannique a livré une belle bataille avec le Néerlandais et l'a d’ailleurs talonné puisqu’il a terminé à moins d’une seconde de lui. Grâce à ce résultat, le septuple champion du monde a signé le premier podium de la saison chez Mercedes. Néanmoins, George Russell estime qu’il faut quand même révolutionner les monoplaces pour que l’écurie allemande retrouve un niveau constant et soit en mesure de se battre pour les premières places plus régulièrement.

F1 : Hamilton vit un rêve, il va déchanter https://t.co/eZ3nVhpfgj pic.twitter.com/77jK5ABWms — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

«Nous sommes là pour gagner»

« Révolutionner la voiture ? Ça reste vraiment nécessaire. Les gains que nous voyons actuellement en soufflerie vont apporter de la performance en bonne quantité. Et le fait est que nous sommes là pour gagner » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Notre bataille est avec Red Bull»