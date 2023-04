F1 : Verstappen clashe Hamilton, Mercedes lâche une punchline

Pierrick Levallet

Malgré sa victoire en Australie, Max Verstappen n'a pas digéré une action de Lewis Hamilton lors du Grand Prix. Le Néerlandais a notamment reproché au Britannique de ne pas lui avoir laissé assez d'espace pendant une attaque. Lewis Hamilton et Mercedes n'ont alors pas manqué de lui répondre, lui rappelant notamment plusieurs de ses actions effectuées par le passé.

Même s’il a remporté le Grand Prix d’Australie dimanche dernier, Max Verstappen a malgré tout une action en travers de la gorge. Le Néerlandais n’a visiblement pas digéré l’attaque de Lewis Hamilton dans le virage trois. « Je pense qu’avec ces nouvelles règles qui sont établies, si vous êtes à l’extérieur, si vous êtes devant à la corde, vous devez avoir de l’espace à la sortie, ce que je pensais qu’il me donnerait. Mais il m’a littéralement poussé hors de la piste. Je vais le soulever lors du prochain briefing mais je ne veux pas non plus en faire une grosse affaire. Je n’avais pas besoin d’être agressif comme lui. Mais quand les règles sont écrites comme ça, je pense qu’elles doivent être respectées » estime le pilote de Red Bull.

Verstappen crie au scandale, Hamilton lui répond

Mercedes n’a alors pas manqué de lui répondre, d’abord par l’intermédiaire de Lewis Hamilton. « Dois-je rappeler qu’il est le premier auteur de ce genre de manœuvres ? » a lancé le pilote britannique dans des propos rapportés par NextGen-Auto . Le septuple champion du monde se rappelle encore de ses nombreux duels avec Max Verstappen en 2021.

Mercedes en rajoute une couche