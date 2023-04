F1 : Verstappen règle ses comptes avec Hamilton

La rédaction

Le Grand Prix d'Australie, le troisième de la saison, a été chaotique avec pas moins de huit abandons. Max Verstappen, comme à l'accoutumé a terminé premier, pour la deuxième fois cette saison et a remporté au passage son premier Grand Prix d'Australie. Longtemps il a été au coude-à-coude avec Lewis Hamilton, qui a terminé deuxième et dont il n'a pas apprécié l'attitude durant la course.

Max Verstappen n'a pas sa langue dans sa poche, même lorsqu'il faut sortir les crocs face une légende telle que Lewis Hamilton. Le Néerlandais n'a pas apprécié l'agressivité dont a fait preuve de le Britannique durant la course, estimant qu'il n'avait pas respecté les règles et qu'il ne manquerait pas de le souligner.

« Nous avons été très rapides »

Pilote Red Bull, Max Verstappen est toujours leader du championnat du monde de F1 après sa victoire en Australie. Le Néerlandais a donné son point de vue sur cette course, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Pour le moment notre F1 a l’air très solide. Bien sûr, mon premier tour n’était pas incroyable mais je sais que nous avons une voiture rapide donc il n’est pas nécessaire d’être agressif et de risquer d’endommager la voiture. Les autres ont réalisé que leur chance était là, c’est pourquoi ils étaient agressifs, ce qui est assez juste. Je ferais probablement la même chose si j’étais dans leur situation. Je pense qu’il y a eu des voitures plus dominantes dans le passé mais c’est une très bonne voiture et aujourd’hui encore nous avons été très rapides. »

« Je n'avais pas besoin d'être agressif comme lui »