F1 : Verstappen écœure Alonso, Hamilton peut souffler

Ce samedi, aux antipodes, Max Verstappen a décroché la pole position. Il s'élancera donc à la première place lors du Grand Prix d'Australie qui aura lieu ce dimanche. Le Néerlandais partira premier pour la deuxième fois de la saison et pour la 22ème fois de sa carrière. Cette vingt-deuxième pole position lui permet de rejoindre Fernando Alonso mais il reste encore loin des autres légendes de ce sport au nombre de pole position décrochée. Et notamment de Lewis Hamilton, expert en la matière.

Verstappen rejoint Alonso...

Max Verstappen est maintenant à la 13ème place du classement des pilotes ayant remporté le plus de pole position. Avec 22 unités, il rejoint Fernando Alonso et se rapproche tout doucement du Top 10. Prochaine étape maintenant pour Verstappen, rejoindre puis dépasser son beau-père, Nelson Piquet et Niki Lauda, tout deux étant partis 24 fois à la première place lors d'un Grand Prix. Le top 10 est envisageable dès cette saison pour Verstappen puisque Mika Hakkinen est 10ème avec 26 pole positions. Le top 5 est également possible pour le Néerlandais même s'il est peu envisageable cette année, puisqu'il devra battre les 33 pole positions de Jim Clark et Alain Prost.

...mais reste très loin d'Hamilton

Pour ce qui est du top 4 en revanche, la tâche risque d'être ardue. Le quatrième du classement est Sebastian Vettel avec 57 pole positions. Le top 3 se compose de Ayrton Senna, 3ème avec 65 pole positions, Michael Schumacher, 2ème avec ses 68 pole positions et Lewis Hamilton, leader avec...103 pole positions. Le Britannique semble pouvoir rester tranquille et voir ce record demeurer encore très longtemps, tant il semble être impossible à aller chercher.