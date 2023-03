F1 : Mercedes lâche un terrible aveu, Verstappen se frotte les mains

Pierrick Levallet

Alors que l'écurie Red Bull est encore annoncée favorite pour le GP d'Australie, Mercedes s'attend à un week-end de course délicat. En effet, Lewis Hamilton estime qu'il ne sera pas en mesure de se battre pour la première place ce dimanche. Et George Russell a eu le même ressenti que son coéquipier après les premières heures de roulage de ce vendredi.

Ce vendredi, les pilotes ont pu effectuer leur premières heures de roulage sur le circuit de l’Albert Park à Adélaïde en marge du GP d’Australie qui se tiendra ce dimanche. Si l’équipe de Red Bull - composée de Max Verstappen et Sergio Pérez - est encore considérée comme le grand favori pour la victoire, Mercedes s’attend à vivre un week-end plus compliqué que prévu. D’ailleurs, Lewis Hamilton se veut plutôt pessimiste sur les chances de l’écurie allemande de se battre pour la première place.

Hamilton l'annonce, Mercedes a un «rythme pour être aux alentours de la cinquième place»

« Eh bien, nous n'allons pas nous battre contre les RedBull. Il va juste falloir essayer de se hisser aussi haut que possible. Je pense que nous avons le rythme pour être aux alentours de la cinquième place - comme lors de la course précédente » a avoué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Même son de cloche du côté de George Russell