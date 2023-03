F1 : Hamilton jette l’éponge face à RedBull

La rédaction

5ème au classement du championnat du monde après 2 courses, Lewis Hamilton s’est plaint plusieurs fois de la nouvelle monoplace de chez Mercedes, la W14. Comme lors de la saison précédente, le champion britannique ne semble pas en phase avec son véhicule. Les essais libres du Grand Prix d’Australie n’ont d’ailleurs pas rassuré Hamilton dans sa lutte face à RedBull.

Lewis Hamilton semble désormais loin de son duel si spectaculaire avec Max Verstappen il y a déjà 2 ans. Le Britannique peine à retrouver une place sur le podium, alors que le Néerlandais semble quasiment intouchable cette saison. S’il a fini 2ème lors de la première séance d’essais libres ce vendredi en Australie, le pilote de chez Mercedes a été gêné par la pluie lors des EL2.

Lewis Hamilton inquiet avec la pluie lors des essais ce vendredi

« Ce matin, ça paraissait un petit peu mieux. Nous avons fait des modifications qui n'ont pas porté leurs fruits, alors nous allons les revoir ce soir. Puis il a plu, comme on l'a vu, alors ce n'était pas la meilleure séance qui soit. Le trafic est toujours un problème ici, mais c'était le cas encore davantage en EL1. Je crois que tout le monde a eu des soucis et tout le monde allait super lentement sur la trajectoire, mais espérons que ça ne se reproduira pas et que nous n'allons pas nous gêner » , déclare le septuple champion du monde, dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Hamilton très pessimiste face à l’hégémonie de RedBull