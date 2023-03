F1 : Hamilton lâche une énorme annonce, Red Bull jubile

Hugo Chirossel

Largement battu par Max Verstappen et Sergio Pérez lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Lewis Hamilton avait confié que la monoplace de Red Bull était la plus rapide qu’il ait jamais vu. Interrogé sur les propos du septuple champion du monde, Christian Horner s’est dit très flatté, même s’il ne souhaite pas trop s’emballer pour le moment.

« Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide. Je pense que lorsque nous (Mercedes) étions rapides, nous ne l'étions pas à ce point. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il m'a dépassé avec une vitesse impressionnante. Je n'ai même pas pris la peine de défendre parce qu'il y avait une énorme différence . » Après le Grand Prix d’Arabie Saoudite, Lewis Hamilton avait été dithyrambique envers la monoplace de Red Bull.

« Nous avons une super voiture »

Il faut dire que Red Bull a impressionné lors des deux premiers Grand Prix de la saison, en réalisant deux doublés consécutifs. « C'est très flatteur, surtout compte tenu de certaines des voitures que Lewis a conduites dans l’histoire récente », a réagi Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Nous avons une super voiture. La RB19 est fantastique en ce début de saison pour nous et avoir obtenu deux doublés lors des deux premières courses est plus que ce à quoi nous aurions pu nous attendre . »

« Nous sommes conscients que de grandes évolutions arrivent »