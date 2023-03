F1 : Verstappen déroule, Red Bull fait halluciner Hamilton

La rédaction

Le deuxième Grand Prix de cette saison 2023 de Formule 1 a eu lieu ce dimanche à Djeddah en Arabie Saoudite. Comme à Bahreïn, deux semaines plus tôt, la course a été largement dominée par les Red Bull, entre la victoire finale de Sergio Perez, et l’incroyable remontée de Max Verstappen. Lewis Hamilton, une nouvelle fois 5ème, a été impressionné par la vitesse de la RB19, nouvelle monoplace de l’écurie autrichienne.

Si Mercedes s’est légèrement rassurée lors de ce deuxième Grand Prix de la saison ce dimanche, le chemin afin de pouvoir tenir tête à RedBull est encore très lointain. Mais l’écurie de Lewis Hamilton et de George Russell n’est pas la seule à rapidement avoir été distancée lors des deux premiers GP de la saison. C’est le cas également pour la scuderia Ferrari, Alpine, ou encore Aston Martin, qui voit en revanche la renaissance d’un Fernando Alonso, finalement 3ème à Djeddah.

« Il m’a dépassé avec une vitesse impressionnante », Hamilton choqué par Verstappen et RedBull

Parti d’une inquiétante 15ème place sur la grille de départ, après des incidents techniques lors des qualifications, Max Verstappen a quant à lui, effectué une superbe remontée pour finir deuxième en Arabie Saoudite. Lors du 12ème tour, le champion néerlandais a dépassé un Lewis Hamilton, visiblement médusé. « Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide. Je pense que lorsque nous (Mercedes) étions rapides, nous ne l'étions pas à ce point. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il m'a dépassé avec une vitesse impressionnante. Je n'ai même pas pris la peine de défendre parce qu'il y avait une énorme différence » , a déclaré le septuple champion du monde dans des propos recueillis par Motorsport.Com .

F1 : Les enseignements après le GP d’Arabie Saoudite https://t.co/ndkcmIJn8w pic.twitter.com/PSkPT2E0d9 — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

La RB19 de RedBull fait des dégâts

Cette monoplace, qui a tant impressionné les pilotes en ce début de saison, n’est d’autre que la RB19. Cette nouvelle voiture de l’écurie autrichienne, semble encore plus performante que les modèles précédents, et ne devrait pas laisser beaucoup de victoires en Grand Prix aux autres écuries… Pour rappel, l’année passée, Red Bull avait remporté 17 courses sur 22 possibles.