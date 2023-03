F1 : Verstappen pousse un énorme coup de gueule, Red Bull est sous pression

Hugo Chirossel

Alors que Sergio Pérez s’est imposé lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite et que Max Verstappen a réalisé une grosse remontée pour finalement terminer à la deuxième position, la tension monte chez Red Bull. Le Néerlandais a poussé un coup de gueule à l’issue de la course, en ce qui concerne les problèmes de fiabilité de sa monoplace, ainsi que le point du meilleur tour.

Après avoir réalisé un nouveau doublé, on pourrait penser que tout va bien chez Red Bull. Pourtant, Max Verstappen n’était pas vraiment satisfait ce dimanche, à l’issue du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Alors qu’il partait de la 15e place sur la grille de départ, le double champion du monde en titre a réussi à remonter pour terminer deuxième, derrière son coéquipier Sergio Pérez. Toutefois, les problèmes de fiabilité de sa monoplace, rencontrés lors des qualifications, ne sont pas du tout à son goût.

« Je ne suis pas là pour être deuxième »

« Bien sûr, j’ai récupéré la deuxième place, ce qui est bien et en général, tout le sentiment dans l’équipe, tout le monde est content. Mais personnellement, je ne suis pas content. Je ne suis pas là pour être deuxième, surtout quand on travaille très dur à l’usine pour arriver ici en forme et s’assurer que tout est parfait. Alors faire une course de remontée - ce que j’aime - je n’ai pas envie de le faire. Cela fait des jours qu’on se plaint de la transmission, j’ai eu des soucis à Bahreïn, des soucis en qualification et encore en course. On me dit qu’il n’y a rien mais je sais quand même ressentir ce que fait ma voiture ! », a déclaré Max Verstappen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Ce n’est pas normal »

« Mais quand vous vous battez pour un championnat et qu’il me semble qu’il n’y a que deux voitures en lice, nous devons nous assurer que les deux voitures sont fiables pour pouvoir nous battre. Nous demander de ralentir, de ne pas attaquer, de ne pas viser le meilleur tour, ce n’est pas normal. Je l’ai dit, personnellement, ce qu’on m’a demandé, ça ne me va pas. Et je crois que Checo aussi souhaite pouvoir se battre. Nous allons avoir une discussion », a ajouté Max Verstappen.

« C’était la même chose aussi à Bahreïn »