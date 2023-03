F1 : «Je n'ai pas confiance», la sortie affolante d'Hamilton

La rédaction

La saison risque d'être longue pour Lewis Hamilton. Le pilote britannique de 38 ans a terminé les qualifications à la 7ème place, place à laquelle il s'élancera donc lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite ce dimanche. Les monoplaces de Mercedes semblent être à la traîne, même si George Russell a réussi à terminer 3ème. Mais Lewis Hamilton l'a avoué, il n'a pas confiance en sa voiture.

Ce dimanche aura lieu le deuxième Grand Prix de la saison qui devrait tenir toutes ses promesses. Les cartes sont en tout cas déjà rebattues, puisque Charles Leclerc - qui a écopé d'une pénalité - partira 12ème, tandis que Max Verstappen s'élancera de la 15ème place. Si Lewis Hamilton commencera à la septième place, il semble malgré tout totalement désabusé face à ses difficulté avec sa monoplace.

« La voiture est donc manifestement performante... »

Dans des propos récoltés par motorsport.com , Lewis Hamilton s'est montré heureux pour son coéquipier et compatriote, George Russell, qui profite de la pénalité de Charles Leclerc pour partir de la 3ème place ce dimanche : « Bien sûr, George a fait un excellent travail. C'est un excellent résultat pour lui, il a réussi à utiliser la voiture d'une différente manière de la mienne. Je suis heureux qu'il soit sur la deuxième ligne. La voiture est donc manifestement performante. »

« Je n'arrive pas à avoir confiance en elle, je suis perdu »