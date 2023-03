F1 : Grande annonce pour Hamilton, Verstappen va enrager

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur à Bahreïn il y a deux semaines, Max Verstappen fait office de favori pour le Grand Prix d'Arabie saoudite ce dimanche. Comme la saison passée, aucune écurie ne semble en mesure de rattraper Red Bull et son double champion du monde. Mais pour un ancien de la maison Mercedes, Ferrari et l'écurie allemande pourraient tirer leur épingle du jeu prochainement.

Max Verstappen est bien parti pour faire cavalier seul cette saison après sa démonstration à Bahreïn deux semaines plus tôt. Seule l'écurie Aston Martin s'est rapprochée de Red Bull à la surprise générale là où on attendait Ferrari et Mercedes. Pour autant, James Vowles, le patron de Williams et ancien de Mercedes, n'enterre pas les chances des deux écuries. Il attend même leur retour aux côtés de Red Bull avant la fin de l'année.

Vowles s'attend à un retour de Ferrari et Mercedes

« Est-ce que je pense que Red Bull va dominer la première partie de la saison ? Non, j’en doute. Je pense que Ferrari sera beaucoup plus proche d’eux en Arabie saoudite. Et sur des circuits comme Silverstone, Barcelone, Mercedes sera en position de force, selon ce que je sais de leur package. Sur l’ensemble de la saison, est-ce que je pense que Red Bull seront les plus rapides ? Oui, mais ils ont toujours un déficit en soufflerie. Il n’est pas aussi important qu’il devrait l’être pour équilibrer les choses, mais il est toujours là. Cela signifie qu’au cours de la saison, vous verrez d’autres équipes se rapprocher d’eux. Et comme les règles sont maintenues pour l’année prochaine, il faut continuer à développer ces voitures - alors ça va se resserrer », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le règlement de la F1 pourrait permettre de resserrer l'écart.

«Il est très difficile de rester à ce niveau aussi longtemps»