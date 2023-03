F1 : L'incroyable aveu de Mercedes sur le départ d'Hamilton

La rédaction

Âgé de 38 ans depuis janvier, Lewis Hamilton se dirige tout doucement vers une fin de carrière. Et il semble probable que ce dernier veuille quitter le sport automobile après avoir marqué de son empreinte l'histoire de la Formule 1, et ce, en remportant un huitième titre de champion du monde (le record est de 7, partagé avec Michael Schumacher). De son côté, Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, ouvre la porte à un départ de Lewis Hamilton, mais sous condition.

Le début de saison de Mercedes n'est pas celui espéré par Lewis Hamilton. Battu sur le fil en 2021, puis totalement débordé en 2022 par Max Verstappen, le pilote britannique de 38 ans devrait prolonger de quelques années encore avec Mercedes. Néanmoins, Toto Wolff est conscient de la mauvaise passe dans laquelle se trouve l'écurie allemande. Et elle pourrait pousser Lewis Hamilton à rejoindre une écurie plus compétitive dans l'optique d'un huitième titre de champion du monde.

« Je suis confiant qu'il prolonge »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, évoque la potentielle prolongation de contrat de Lewis Hamilton : « Je n’ai aucune idée de ce qui se dit dans une saison folle des transferts, je n’en ai pas l’habitude, je sais juste où nous en sommes avec Lewis et avec George et rien d’autre n’est pertinent. Nous parlons de quand nous voulons signer un contrat et comment, mais nous devons juste changer certains termes, les dates, en gros. Je suis absolument confiant qu’il signera une prolongation. Je ne pense pas que Lewis quittera Mercedes (à la fin de cette année). Il est dans une étape de sa carrière où nous nous faisons confiance et nous avons formé un grand lien les uns avec les autres. Nous n’avons aucune raison de douter les uns des autres même si c’est une période difficile. »

« Il devra aller chercher ailleurs »