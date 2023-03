F1 - Alpine : Après son calvaire, Ocon est attendu au tournant

Arnaud De Kanel

La Formule 1 fait escale en Arabie saoudite pour le deuxième Grand Prix de la saison, deux semaines après avoir débuté à Bahreïn. Si le circuit international de Sakhir a réussi à Max Verstappen, vainqueur, ce ne fut pas le cas d’Esteban Ocon, contraint à l’abandon, qui devra se rattraper à Djeddah.

Un nouveau week-end de course débute ce vendredi à Djeddah avec en ligne de mire le Grand Prix qui se tiendra dimanche Pour Esteban Ocon, il sera question de se racheter après le calvaire vécu à Bahreïn il y a deux semaines. Contraint à l’abandon, le pilote Alpine avait perdu des points précieux et surtout déçu alors que les attentes placées en lui étaient énormes. Sa course avait viré au cauchemar.

Une course à oublier pour Ocon

La saison ne pouvait pas plus mal démarrer pour Esteban Ocon. 9ème sur la grille de départ après des qualifications interessantes mais loin d'être clinquantes tout de même, le natif d'Evreux se voyait être pénalisé de 5 secondes suite à un mauvais placement sur la grille. Cinq tours plus tard, les commissaires signalaient qu'il avait mal effectué cette pénalité et qu'il était parti trop tôt. Rebelotte avec une nouvelle sanction de 10 secondes cette fois-ci. Au 29ème tour, il recevait une nouvelle pénalité de 5 secondes pour avoir commis un excès de vitesse dans la voie des stands. La pénalité de trop pour Alpine qui décidait de l'arrêter. Il sera difficile de faire pire ce week-end à Djeddah. Esteban Ocon ambitionne un retour aux avants-postes.

«Passer à autre chose»