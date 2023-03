F1 - GP d’Arabie Saoudite : Une formalité pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Après un premier week-end de course intense à Bahreïn, la Formule 1 pose ses valises en Arabie saoudite. Sur le circuit de Djeddah, Max Verstappen sera bien entendu le grand favori et il pourrait être mis au défi par Fernando Alonso. Une réaction de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton est également attendue.

Deux semaines après le Grand Prix de Bahreïn, la Formule 1 fait son retour pour le deuxième week-end de compétition de la saison. Cette fois-ci, ce sera en Arabie saoudite, sur le circuit de Djeddah. Après sa démonstration à Bahreïn, Max Verstappen est le grand favori pour ce Grand Prix. Il pourrait être challengé par Charles Leclerc, revanchard après son abandon, ainsi que par la surprise Fernando Alonso. A l'arrière du peloton, les yeux seront rivés sur Alpine et McLaren, décevantes à Sakhir.

Nouvelle balade en vue pour Verstappen ?

Le Grand Prix de Bahreïn a permis de dégager les premières tendances pour la suite de la saison et elles sourient à Max Verstappen. Intouchable au volant d'une Red Bull surpuissante, il fait bien entendu office de grand favori pour cette course et risque très peu d'être inquiété tant le fossé avec ses rivaux est immense. Tout se jouera au départ pour faire douter le double champion du monde, sinon, difficile de le faire vaciller. Charles Leclerc et Fernando Alonso veulent le faire tomber, Lewis Hamilton également. Un peu plus bas, il faudra suivre le rebond attendu d'Alpine ainsi que de McLaren.



En course, les pilotes devront couvrir les 308,7 km de course, soit 50 tours de 6,174 km sur la piste de Djeddah et ses 27 virages. Les premiers tous de piste s'effectueront vendredi dès 14h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 18h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport . Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 14h30, suivie des qualifications à 18h sur Canal+ . Enfin, le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite sera donné dimanche à 18h.

Le programme complet