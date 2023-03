F1 : Verstappen a brisé la malediction

Arnaud De Kanel

A Bahreïn, Max Verstappen a débuté la saison comme il avait terminé la précédente, c’est à dire par une victoire. Si on pouvait s’attendre à ce triomphe, cela résulte tout de même d’un petit miracle car il n’avait jamais remporté ce Grand Prix. La malédiction est brisée et la concurrence déjà prévenue.

Max Verstappen ne perd pas les bonnes habitudes. Au dessus du lot pour la première course de la saison, le double champion du monde en titre met fin à sa disette à Bahreïn, lui qui courait après sa première victoire sur ce Grand Prix. Inquiété par Fernando Alonso lors des essais libres, il a haussé le ton dès les qualifications pour signer la pole position et ne plus jamais être rejoint en course. Une course pleine d’enseignements pour un Verstappen qui a découvert un tout niveau rival en la personne d’Alonso. Dauphin du pilote Red Bull la saison passée, Charles Leclerc a assisté à la démonstration du Néerlandais depuis le garage Ferrari.

Verstappen déjà trop fort

Le bras de fer tant attendu entre Max Verstappen et Charles Leclerc n’a pas eu lieu à Bahreïn. Le premier Grand Prix de la saison a viré au cauchemar pour le Monégasque, contraint de jeter l’éponge au 41ème tour. Le pilote néerlandais était bien trop fort pour être rattrapé, lui qui est parti en pole et qui a signé un très bon départ. Red Bull lui a même demandé de ralentir sur la fin pour ne pas trop user son train de gomme tellement il avait d’avance. Le double champion du monde en titre a enfin brisé la malédiction à Bahreïn pour s’imposer en toute tranquillité. Sa 36eme victoire en carrière, la première dans ce Grand Prix. Il s’est découvert un rival surprise.

Alonso pour titiller Verstappen ?

Charles Leclerc a déjà perdu des points très précieux pour aller chercher le titre même si cela ne veut rien dire étant donné que le scénario inverse avait eu lieu l’an passé. Celui qui a fait l’excellente opération, c’est bien Fernando Alonso. L’ancien champion du monde est monté sur le podium grâce à une monoplace Aston Martin qui ressemble énormément à la Red Bull de 2022. Logique donc de retrouver l’Espagnol aux avants-postes. Il parait mieux armé que les Ferrari puisqu’il a dépassé Carlos Sainz en course et semble déjà bien avancé sur les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Avec son expérience, il pourrait donner du fil à retordre au champion en titre. Mais encore une fois, la différence de monoplace devrait faire la différence à la longue. Et au quel cas où une catastrophe venait à toucher Max Verstappen, son coéquipier Sergio Perez est armé pour assurer l’intérim.