F1 : Les premières surprises après le GP de Bahreïn

Arnaud De Kanel

La saison de Formule 1 a débuté le week-end dernier à Bahreïn et elle se poursuivra dimanche prochain en Arabie saoudite. Le premier Grand Prix de l'année a réservé de nombreuses surprises, bonnes et mauvaises. Entre l'étonnante performance des Aston Martin et des Williams, la déception chez Alpine, Ferrari ou encore McLaren, retour sur les premiers tours de pistes de la saison.

Après l'hégémonie Mercedes, la Formule 1 retrouve un attrait particulier notamment grâce à la série Drive To Survive sur Netflix. Symbole fort du changement de pouvoir et double champion du monde en titre, Max Verstappen a confirmé pour s'imposer sur le Grand Prix de Bahrein devant son coéquipier Sergio Perez. Red Bull était au dessus, ce n'est pas une surprise car on s'y attendait. En revanche, derrière les deux monoplaces autrichiennes est venu s'immiscer Fernando Alonso. Au volant de son Aston Martin, son retour sur le devant de la scène a surpris.

Aston Martin impressionne, Williams dans les points

On aurait du s'y préparer au vu des discussions qui alimentaient le paddock ces dernières semaines. Redoutée, Aston Martin a en effet confirmé les attentes placées en elle. Après des essais hivernaux concluants, Fernando Alonso a débuté en fanfare à Bahrein. Vendredi, il terminait second de la première séance d'essais libres puis remportait la seconde. Le lendemain, il rééditait son exploit de la veille en s'imposant sur la troisième séance. Parti cinquième sur la grille derrière les Red Bull et les Ferrari, il a fait le show en piste et a franchi la ligne en 3ème position. Un retour sur le podium dès la première course, quelle surprise ! De son côté, son coéquipier Lance Stroll a terminé 6ème devant George Russell. Aston Martin a déjà rattrapé son retard sur Ferrari et Mercedes et a relégué encore plus loin Alpine et McLaren. Une progression fulgurante qui promet une belle suite.



L'écurie Williams a également signé un bon week-end. Pour la première fois depuis 6 ans et Felipe Massa au Grand Prix de Melbourne 2017, l'écurie britannique a marqué des points lors du premier Grand Prix de la saison. Parti 15ème, Alex Albon a terminé en 10ème position juste derrière Pierre Gasly. Enfin, le rookie Logan Sargeant s'est hissé à la douzième place pour sa première en F1. Encourageant et surprenant !

Alpine déçoit, Leclerc jette l'éponge, McLaren à la ramasse

Au rang des mauvaises surprises, on retrouve Alpine. Dernier des qualifications, Pierre Gasly était parti en fond de grille alors que les espoirs placés en lui étaient immenses. Alpine veut conserver son statut de quatrième écurie du paddock mais ça semble bien mal embarqué avec la renaissance d'Aston Martin. Le Rouennais a finalement pu entrer dans les points et terminer 9ème tandis qu'Esteban Ocon a abandonné et lâché des points précieux pour le classement...



La malédiction se poursuit pour Charles Leclerc. Outsider numéro un de Max Verstappen, le Monégasque a de nouveau été trahi par sa monoplace. Contraint d'abandonner, Leclerc n'a pu que constater la supériorité des Red Bull. Il y a encore du travail chez Ferrari !



Enfin, la mauvaise surprise vient vraiment de chez McLaren. Le week-end des monoplaces oranges aura viré au fiasco. Pour sa première chez les grands, Oscar Piastri n'a pas connu la même réussite que Logan Sargeant. L'Australien a abandonné tandis que son coéquipier Lando Norris a terminé dernier du Grand Prix. Un zéro pointé d'entrée pour McLaren qui fait très mal.