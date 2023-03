F1 : Mis sous pression par Hamilton, Mercedes fait une promesse

Hugo Chirossel

La saison de Formule 1 vient à peine de reprendre, mais l’inquiétude est déjà de mise chez Mercedes. Les cinquième et septième place de Lewis Hamilton et George Russell lors du Grand Prix de Bahreïn, mais surtout l’écart avec les Red Bull, ont déçu. Le septuple champion du monde avait récemment confié que son équipe ne l’avait pas écouté en ce qui concerne les choix techniques pour 2023. Mercedes a publié un communiqué à l’intention de ses fans ce samedi, promettant de tout faire pour redresser la barre.

Le premier Grand Prix de la saison a fait énormément de dégât chez Mercedes. Pleine d’espoirs en fin de saison dernière, l’écurie allemande a déchanté à Bahreïn. Lewis Hamilton n’avait pas hésité à critiquer la conception de la monoplace, affirmant que son équipe n’avait pas pris en considération ses remarques. « Il s’agit d’assumer et de dire ’nous ne vous avons pas écouté, ce n’est pas ce qu’il faut et nous devons travailler’ », a-t-il notamment déclaré.

«Bahreïn a fait mal»

Dans ce contexte, Mercedes a tenu à adresser un message à ses fans, par le biais d’un communiqué publié ce samedi : « Bahreïn a fait mal. Mal à chacun d'entre nous qui abordons cette saison avec la volonté de se battre pour des titres mondiaux. Ça fait mal à toute l'équipe après avoir consacré autant d'efforts à une voiture qui n'a pas répondu à nos attentes. Et nous savons que cela vous a également fait du mal, à vous, nos fans. Votre passion et votre soutien sont si importants pour nous faire avancer - et nous savons que nous ressentons la même douleur . »

We’re together through thick and thin – from Toto, Lewis and George, to every single woman and man in the factories in Brackley and Brixworth. And we love the challenge. 💪We have a message for you, Team ❤️👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 11, 2023

«Nous travaillons d'urgence et calmement à l'élaboration de notre plan de redressement»

« Tout d'abord, nous ne paniquerons pas et nous ne réagirons pas par réflexe. Dans un contexte aussi brûlant que celui de la F1, les gens sont prompts à pointer du doigt ou à chercher des boucs émissaires. Mais vous nous connaissez mieux que cela. Au sein de l'équipe, nous parlons d'avoir le courage d'échouer, le caractère d'être responsable et la force de considérer l'échec comme une opportunité. Nous avons fait preuve d'une ouverture et d'une honnêteté sans faille quant à notre situation. Et nous travaillons d'urgence et calmement à l'élaboration de notre plan de redressement, en nous concentrant sur ce qui doit se passer à court, moyen et long terme pour gagner. Nous avons déjà des projets en cours pour les prochaines courses - et il y en aura d'autres à venir. Mais cela ne se fera pas en un instant ; il n'y a pas de solution miracle en F1 », a ajouté Mercedes.

«Nous travaillons déjà d'arrache-pied pour changer le cours de la saison 2023»