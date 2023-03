F1 : L'inquiétude grandit chez Verstappen

La rédaction

Le Grand Prix de Bahrein a été une formalité pour Red Bull et ses deux pilotes, Max Verstappen et Sergio Perez. Ayant fini respectivement à la première et deuxième place, ils se sont idéalement placés pour la lutte pour le titre, aux dépends de Charles Leclerc, Lewis Hamilton ou encore George Russell. Pour autant, la prudence est de mise pour les Red Bull qui ne voient pas le championnat déjà gagné.

À la fin du premier Grand Prix de la saison, Red Bull avait impressionné tout le monde y compris ses plus proches rivaux comme Mercedes. George Russell les voyait même « sur une autre planète » ne sachant pas comment ils pourraient ne pas gagner les 22 autres Grands Prix de la saison. Cette position des rivaux n'est toutefois pas partagée par Red Bull et Max Verstappen qui voit la concurrence devenir plus rude en Arabie Saoudite, lieu du prochain Grand Prix, dans 10 jours.

« Notre voiture a l'air assez compétitive »

Max Verstappen, double champion du monde de Formule 1, voit Ferrari lui causer du souci lors du prochain Grand Prix, en Arabie Saoudite : « Notre voiture a l'air assez compétitive dans les virages rapides, mais Ferrari a l'air assez rapide en ligne droite – c'est évidemment très utile à Djeddah. »

« Je m'attends à ce que tout le monde ait un rythme de course plus proche »