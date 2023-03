F1 : Alonso se lance un énorme défi, Verstappen peut s’affoler

Pierrick Levallet

Troisième du Grand Prix de Bahreïn ce dimanche, Fernando Alonso a confirmé qu'il était en mesure de rivaliser avec Max Verstappen cette saison. Red Bull dispose encore d'un net avantage sur Aston Martin pour le moment, mais l'Espagnol s'estime malgré tout capable de battre le Néerlandais au cours de l'année.

Ce dimanche, avec sa troisième place obtenue au Grand Prix de Bahreïn, Fernando Alonso a confirmé les excellents essais hivernaux d’Aston Martin. L’écurie britannique a franchi un cap dans son développement pour fournir à l’Espagnol une monoplace bien plus compétitive que celle dont Sebastian Vettel et Lance Stroll disposaient la saison passée. Si Max Verstappen a encore un net avantage grâce à sa Red Bull, comme il l’a prouvé après sa victoire ce dimanche, Fernando Alonso estime néanmoins pouvoir le battre au moins une fois cette saison.

Alonso croit en lui avec Aston Martin

« Il faut avoir la vision et l'ambition de Lawrence Stroll [propriétaire de l'équipe, ndlr], ou de nos dirigeants et de notre management, car les opportunités existent pour tout le monde. Mais il semble qu'une seule équipe soit prête à faire tout ce qu'il faut pour gagner. Et je suis fier d'en faire partie. Une victoire cette année ? Je dirais que oui parce que lorsque l'on est troisième à la première course, il [reste] 22 opportunités. Même l'année dernière, je me souviens qu'au Canada, lors des qualifications sur le mouillé, nous étions en première ligne. Tout peut arriver sur 22 courses avec des conditions différentes. Je vais faire de mon mieux pour avoir cette opportunité [de victoire] » a confié Fernando Alonso dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Les écuries sont prévenues, Alonso sera impitoyable