F1 : Max Verstappen, la voie royale vers le troisième titre ?

A l'occasion du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen a débuté la saison comme il avait bouclé la précédente, par un victoire écrasante. Au volant de leur Red Bull, lui et son coéquipier Sergio Perez ont dominé la course. Une supériorité telle qui laisse peu de place au doute quant à la conquête d'un nouveau titre en fin de saison.

Max Verstappen a brisé la malédiction à Bahreïn ce dimanche et il a enfin triomphé sur le circuit de Sakhir. Le double champion du monde en titre a déroulé et ses rivaux n'ont jamais été en mesure de l'inquiéter. Pire encore, Charles Leclerc a abandonné et a donc perdu des points précieux dans la course au titre. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, pas même son coéquipier Sergio Perez qui a fait part de son aveu d'impuissance après la course. Verstappen fonce tout droit vers un troisième titre consécutif.

Verstappen intouchable

Quelle démonstration ! En retrait lors des essais libres globalement dominés par Fernando Alonso, Max Verstappen a haussé le ton en qualifications. Le pilote Red Bull a signé le meilleur temps et s'est élancé en pole position. Auteur d'un bon départ, il avait simplement à anticiper les arrêts aux stands de ses rivaux derrière lui pour s'assurer une victoire tranquille. Son plan s'est déroulé sans accrocs et a même été facilité par l'abandon de Charles Leclerc. Une fois que le Monégasque était hors de course, il ne risquait plus rien car seul son coéquipier Sergio Perez pouvait le suivre, et encore. Son avance sur les autres monoplaces est déjà colossale pour un début de saison. A ce rythme là, il n'est pas près d'être inquiété. De plus, il profite de l'énorme bagarre derrière entre les Mercedes, les Ferrari et Fernando Alonso qui usent donc plus leurs gommes tandis que lui n'a juste à se contenter de rester en piste. La concurrence, à l'image de George Russell, s'avoue déjà vaincue.

