«Je n’ai pas aimé» : Lewis Hamilton fait enrager Fernando Alonso

La victoire de Max Verstappen lors de la première course de la saison de Formule 1 à Bahrein n'a pas éclipsé la grande performance de Fernando Alonso. Le pilote espagnol de 41 ans est monté sur la troisième marche du podium avec son Aston Martin, confirmant son statut de solide outsider. Durant la course, il a dû batailler avec Lewis Hamilton, une confrontation sur laquelle est revenu avec humour le principal intéressé.

Les Red Bull devront sans doute faire avec Fernando Alonso dans leurs roues toute la saison. Déjà performant au cours des essais, puis lors des qualifications, le double champion du monde avec Renault en 2005 et 2006 s'est emparé de la troisième place lors du Grand Prix de Bahreïn. Le pilote espagnol est revenu sur la première course de la saison, et notamment sa bataille géniale avec Lewis Hamilton lors des 37ème et 38ème tours.

« Nous n'étions pas très rapide en ligne droite »

Qui dit première course dit premiers réglages. Tout n'était évidemment pas parfait et Fernando Alonso a évoqué les changements à apporter à sa monoplace pour les Grands Prix à venir, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je pense que nous n’étions pas très rapides en ligne droite. Normalement, on passe dans le virage 1 ou dans le virage 4. Et je pense que j’ai dépassé Lewis dans le virage 10 et Carlos dans le virage 11. Donc pas aux endroits habituels, parce que nous ne pouvions pas rivaliser avec leur vitesse en ligne droite. Nous avons dû faire quelques mouvements dans les virages avant le virage 10 et le virage 11 et changer de trajectoire, et puis faire le dépassement, je pense que pour Lewis c’était plus jouer la surprise là, parce que personne ne dépasse dans le virage 10, disons. Et puis avec Carlos, c’était proche dans le virage 10 encore une fois, il a fermé la porte, et puis j’ai une meilleure sortie dans le virage 11. Mais, oui, nous avons besoin de voir ça parce que, évidemment, nous allons aimer passer juste sur la ligne droite principale comme tout le monde le fait. »

« C'était surprenant, je n'ai pas aimé ça »