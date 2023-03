F1 : «C'est trop beau pour être vrai», Alonso annonce du lourd

La rédaction

À 41 ans, Fernando Alonso continue de marquer de son empreinte le monde de la Formule 1. Troisième à Bahreïn ce dimanche, l’Espagnol a bluffé tout le monde. Avouant être surpris par sa performance, le pilote d’Aston Martin s’est projeté, avec beaucoup d’expérience, sur le reste de la saison à venir.

Ce n’était plus arrivé depuis le Grand Prix du Qatar en 2021. Fernando Alonso est remonté ce dimanche, et à 41 ans, sur le podium d’une course du circuit de Formule 1. L’Espagnol, désormais chez Aston Martin, a su monter en puissance tout au long de la course, lui qui n’était que cinquième après les qualifications ce samedi. Visiblement très heureux de sa performance, Fernando Alonso s’est exprimé, livrant son analyse d’après-course.

« Nous ne nous attendions pas à être aussi compétitifs », Alonso jubile après le GP de Bahreïn

Dans des propos rapportés par F1 Only , l’Espagnol déclare : « C’est un début parfait pour ce projet. Nous ne nous attendions pas à être aussi compétitifs. Je pense que l’objectif en 2023 était de se mêler au milieu de peloton, peut-être de mener ce milieu de peloton et de se rapprocher finalement des trois meilleures équipes » . Fernando Alonso, toujours très classe, a également salué le travail de son équipe : « Même un podium n’était peut-être pas sur le radar en 2023, et nous nous sommes retrouvés avec la deuxième meilleure voiture aujourd’hui (dimanche) à Bahreïn, de tout le week-end, juste derrière Red Bull. C’est un peu une surprise, mais nous sommes extrêmement fiers et satisfaits du travail effectué à Silverstone dans l’usine » .

Alonso espère une belle année 2023