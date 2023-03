Incroyable remontada en F1, Gasly s'enflamme totalement

La rédaction

Le premier Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1 avait lieu ce dimanche à Bahreïn. Si c’est le Néerlandais Max Verstappen qui s’est imposé, Pierre Gasly, lui, a réalisé une très belle 9ème place pour sa première course sous les couleurs d’Alpine. Parti en dernière position, le pilote Français s’est exprimé sur son incroyable remontée.

Ce samedi, Pierre Gasly et son écurie Alpine devaient forcément être très déçus des qualifications, alors que l’ancien de chez AlphaTauri avait terminé à la dernière place. Comme il l’avait lui-même annoncé, il fallait réaliser une grande course ce dimanche à Bahreïn. Tandis que son coéquipier Esteban Ocon, a abandonné après avoir subi plusieurs pénalités, Pierre Gasly lui, est monté en puissance progressivement dans ce premier GP de 2023. Et il s’est exprimé sur cette prestation satisfaisante..

Pierre Gasly content de sa « bonne course »

Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto , le nouveau pilote de chez Alpine déclare : « Je suis content, c’est vraiment une bonne course. On a fait du mieux qu’on pouvait, on a été agressifs, on a essayé d’utiliser la performance de la voiture en se décalant, et j’ai réussi à remonter. Je fais une course propre, j’ai tout donné à la fin pour aller chercher Bottas et il n’a pas manqué grand-chose, mais on sait sur quoi on doit travailler. Hier (samedi), je me suis loupé, mais si on part plus devant, je pense qu’on pourra aller chercher de plus gros points » .

« L’équipe a montré qu’elle savait le faire »