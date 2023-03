F1 - GP de Bahreïn : En pleine folie, le jour ou le futur rival d’Hamilton est né

Arnaud De Kanel

Avant de connaitre le rôle de titulaire qu'on lui connait chez Mercedes, George Russell a du gravir les échelons. C'est lors du Grand Prix de Sakhir 2020 qu'il avait effectué sa première course avec la monoplace allemande pour remplacer Lewis Hamilton. Ce week-end là, le Britannique avait littéralement impressionné tout le paddock.

Depuis 2022, Mercedes a décidé de miser sur George Russell pour épauler Lewis Hamilton. Mais avant de devenir le coéquipier et surtout le futur rival du septuple champion du monde, le jeune britannique a fait ses gammes chez Williams. Mais en 2020, le temps d'un week-end, Mercedes lui avait laissé les clefs de la monoplace de Lewis Hamilton, positif au Covid. Une opportunité qu'il s'était empressé de saisir. Il avait tiré le maximum de la Mercedes pour réaliser un week-end de course assis impressionnant.

Les grands débuts de Russell avec Mercedes

C'est lors du Grand Prix de Sakhir en 2020 que George Russell avait eu le privilège de piloter une Mercedes imbattable à cette époque. Il était déjà promis à un très bel avenir car sur les 36 séances du samedi qu'il avait disputé en F1, Russell n'avait jamais été battu par ses voisins de box, Robert Kubica puis Nicholas Latifi. Seuls Michael Schumacher et Ayrton Senna faisane mieux que lui. C'est notamment pour cette raison que l'écurie allemande l'avait préféré au réserviste Stoffel Vandoorne. Le but était de voir ce que Russell avait sous la pédale pour préparer au mieux 2022, année de transition ou Valtteri Bottas devait s'en aller. A l'époque, Charles Leclerc disait déjà du bien de son homologue : « Si vous le mettez dans la bonne voiture, il est aussi rapide que le meilleur ». Vainqueur des deux premières séances d'essais libres, il avait rapidement confirmé les attentes placées en lui. Il s'était élancé de la deuxième place sur la grille derrière son coéquipier finlandais. Russell aurait pu décrocher sa première victoire en carrière si Mercedes ne s'était pas trompé de trains de pneus au moment d'un arrêt au stand.

Pilote du jour pour sa première