F1 : Hamilton lâche ses vérités sur son avenir

Alors que la saison 2023 de Formule 1 débute ce dimanche avec le Grand Prix de Bahreïn, l’écurie Mercedes compte sur son duo de pilotes britanniques composé de George Russell et de Lewis Hamilton pour réaliser de belles performances. Ce dernier, septuple champion du monde, s’est exprimé sur un possible départ en retraite, lui qui est désormais âgé de 38 ans.

Cela faisait 16 ans que Lewis Hamilton n’avait pas passé une saison sans gagner la moindre course. Pourtant, c’est bien ce qu’il s’est produit en 2022. Le septuple champion du monde avait fini 6ème au classement, dans une saison plutôt décevante. Mais bien déterminé à battre le record qu’il détient aux côtés de Michael Schumacher, Hamilton avait annoncé vouloir concurrencer Max Verstappen en 2023. Pas de quoi laisser place à une quelconque retraite, comme de nombreuses rumeurs l’annonçaient.

« Je serai toujours là », Lewis Hamilton ne veut pas entendre parler de retraite

Dans des propos rapportés par F1 Actu , le pilote britannique s'est exprimé sur son avenir : « Ce n’est jamais constructif. Je suis chez Mercedes depuis que j’ai 13 ans. Après l’année difficile que nous avons eue l’année dernière, je suis toujours là, que nous ayons ou non une année difficile cette année, je serai toujours là » , déclare Lewis Hamilton. « Je suis un battant, et nous nous battons comme une équipe. J’aime le défi de trouver des solutions et d’essayer, je crois toujours que je suis capable de faire fonctionner la voiture dans des domaines où d’autres ne sont peut-être pas capables de le faire, et j’aime ce défi » .

Hamilton « détendu » par rapport à son avenir chez Mercedes