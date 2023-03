F1 : Le calvaire d’Hamilton enfin terminé ? Il annonce la couleur

Pierrick Levallet

En 2022, Lewis Hamilton a vécu un calvaire chez Mercedes. Ennuyé par un problème de marsouinage, le Britannique n'a pas été en mesure de concurrencer Max Verstappen dans la course au titre. Mais la saison 2023 pourrait bien être différente pour le pilote de 38 ans. Mercedes a en tout cas annoncé être nettement mieux armé que la saison passée.

Après sa désillusion du Grand Prix d’Abu Dhabi en 2021, Lewis Hamilton a vécu un véritable calvaire au cours de la saison 2022. Longtemps ennuyé par un problème de marsouinage, le Britannique a été très vite écarté de la course au titre. Mais en 2023, le pilote de Mercedes entend bien enfin prendre sa revanche sur Max Verstappen et mettre la main sur ce huitième sacre qui lui permettrait de surpasser Michael Schumacher. Mercedes a d’ailleurs pu faire ses premiers tests à Sakhir récemment. Et même si tout n’est pas parfait, l’écurie allemande semble bien mieux armée que l’année passée.

« Nos attentes étaient de rattraper notre retard à l’avant, par rapport à la fin de l’année dernière. Cela semble être le cas jusqu’à présent, mais nous ne le saurons avec certitude qu’après ce week-end. Néanmoins, nous sommes convaincus que nous avons une voiture avec laquelle nous pouvons travailler et que nous sommes dans une position plus solide qu’il y a 12 mois » a d’abord indiqué Toto Wolff dans des propos rapportés par F1 Only .

