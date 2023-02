F1 : Vers une nouvelle saison galère pour Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, débutera enfin la nouvelle saison de Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn. Les pilotes ont pu prendre en mains la monoplace qui les accompagnera lors des essais hivernaux avec plus ou moins de réussite. Lewis Hamilton par exemple, est encore un peu loin de Red Bull et Ferrari. Assez pour envisager le pire ?

Les essais hivernaux ne dressent pas totalement les contours de la saison à venir, fort heureusement, mais ils permettent tout de même de dégager plusieurs tendances. Parmi-elles, on peut déjà constater que Red Bull et Max Verstappen sont encore au top et qu'il sera difficile d'aller les chercher, notamment pour Lewis Hamilton et sa Mercedes. Un vent de panique a même commencé à souffler au sein de l'écurie allemande.

Grosse inquiétude chez Mercedes

La route est encore longue pour Mercedes. Désireuse de combler leur retard abyssal sur Red Bull, l'écurie allemande a du pain sur la planche. Les essais hivernaux ont été contrastés. Point positif, cette monoplace ne rebondit plus pour le plus grand plaisir de Lewis Hamilton. En revanche, une zone d'ombre est apparue vendredi. Un mystérieux problème d’appui et d’équilibre à l’avant est venu embêter les Allemands qui ont commencé à paniquer, preuve que les stigmates de la saison 2022 sont encore là. Le lendemain, tout allait mieux mais la frayeur a eu le mérite de rappeler à l'ordre Mercedes. Il y a encore du travail pour offrir la monoplace parfaite à Lewis Hamilton ! Ce dernier garde espoir mais il sait que sa monoplace est encore trop juste pour aller chercher Verstappen.

«Ça va être difficile»