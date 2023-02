F1 : Alonso reçoit une terrible réponse, un nouveau calvaire se prépare

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré des essais hivernaux plutôt convaincants, Fernando Alonso s'est montré assez pessimiste pour la saison à venir, estimant qu'Aston Martin ne se battrait pas avec les top team. Une analyse partagée par Mike Krack, la patron de l'écurie appartenant à Laurence Stroll.

« Il n'y a pas de miracles en F1 ». Ce constat est signé Fernando Alonso. Et pourtant, Aston Martin a impressionné à Bahreïn lors des essais d'avant-saison. L'Espagnol a enchaîné les bons chronos semblant dans le rythme des Mercedes. Mais le double champion du monde, qui vient d'arriver dans sa nouvelle écurie, a donc douché les espoirs de ses fans, assurant qu'il ne pourrait pas jouer les premier rôle cette saison face aux Red Bull et Ferrari notamment. Mike Krack, patron de l'écurie Aston Martin, n'est d'ailleurs pas beaucoup plus optimiste.

Aston Martin reste pessimiste

« Il est très difficile sur un tel test de porter un jugement correct. L’année dernière, nous étions quatrièmes, quatrièmes et dixièmes sur les trois jours, et lors du week-end de course, nous étions éliminés en Q1. Juste pour vous dire à quel point un test comme celui-là peut vous donner une indication sur votre situation », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de minimiser les chronos encourageant de Fernando Alonso durant les simulation de course : « La simulation de course n’était certainement pas mauvaise, mais nous ne devons pas oublier que les conditions de piste étaient vraiment bonnes. Il y avait beaucoup de gomme, parce qu’il y avait d’autres équipes qui utilisaient des pneus neufs, souvent aussi avec des gommes tendres. »

«Fernando l’a dit plus tôt, il n’y a pas de miracles en F1»