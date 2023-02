Battu par Verstappen, Leclerc lâche un gros coup de pression

Arnaud De Kanel

Après avoir débuté la saison 2022 en boulet de canon, Charles Leclerc a vu ses espoirs de titre s'envoler très rapidement. Max Verstappen est revenu dans la course et il a conservé son titre acquis un an plus tôt à Abu Dhabi lors de l'ultime tour de piste de la saison. Or, la saison 2023 arrive et les essais hivernaux ont donné des premiers indicateurs. Encore une fois, Verstappen a devancé Leclerc. Dépité, le Monégasque a demandé une faveur à la Scuderia.

C'est dans la peau d'un prétendant sérieux au titre que Charles Leclerc aborde cette nouvelle saison de F1. Dauphin de Max Verstappen au classement général la saison passée, le Monégasque veut conquérir le graal en 2023. Pour le moment, la Red Bull parait plus forte que la Ferrari. En effet, Max Verstappen a une nouvelle fois pris le dessus sur Charles Leclerc lors des essais hivernaux et le Monégasque n'a pas caché sa frustration. Il relevait notamment des problèmes de comportement de sa voiture. Frédéric Vasseur en a été tenu au courant et il a même reçu une demande particulière de son pilote.

«Une opportunité rare» chez Mercedes, Hamilton menacé ? https://t.co/qE88yYj2JF pic.twitter.com/kQ43hjTP6E — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

«Il veut une voiture pour gagner»

Ambitieux, Charles Leclerc veut tout simplement une monoplace capable de remporter le titre. « Si Leclerc était déçu après les essais ? Mais c'est normal. Si l'un de mes pilotes est satisfait de sa voiture au premier jour de son roulage, ce n'est pas bon. Personne ne peut faire un travail parfait. Ma philosophie est de toujours chercher l'amélioration. Et c'est exactement ce que fait Charles. Il veut plus de vitesse, plus d'adhérence, moins de dégradation. Il veut une voiture pour gagner. Moi aussi. C'est très intéressant d'avoir le regard des pilotes sur l'équipe. Ils font partie du team mais conservent un regard extérieur. J'ai passé beaucoup de temps avec Carlos et Charles pour connaître leurs sentiments. Si l'on met les choses bout à bout, nous ne sommes pas les plus rapides. Mais si les autres ont dix kilos d'essence de moins, c'est un gain de deux dixièmes sur nous », a confié Frédéric Vasseur dans un entretien accordé à L'Equipe . Bonne nouvelle pour Charles Leclerc, Ferrari croit en ses chances de remporter le titre.

«J'ai confiance dans le travail que l'on a fourni»