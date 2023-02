F1 : Vertstappen avertit la concurrence pour 2023

La rédaction

Toujours annoncé comme grand favori à sa propre succession en tant que champion du monde, le Néerlandais Max Verstappen s’est une fois de plus distingué lors des essais hivernaux de Bahreïn ce jeudi. Le pilote de chez Red Bull a réalisé le meilleur temps de la première journée, et en a profité pour livrer ses sensations d’avant-saison, prévenant ainsi la concurrence

Quel pilote arrivera à concurrencer Max Verstappen en 2023 ? Le pilote de chez Red Bull semble destiné à asseoir sa suprématie sur le monde de la Formule 1, et ses essais jeudi à Bahreïn semblent confirmer cette tendance. Le Néerlandais, qui a pu trouver des sensations sur la nouvelle voiture de son écurie, en a profité pour livrer ses premières impressions.

Max Verstappen « très satisfait » de la nouvelle voiture de chez RedBull

Au volant de la RB19, la nouvelle voiture de l’écurie Red Bull, Max Verstappen a logiquement terminé en tête de la première journée d’essais ce jeudi. Dans des propos rapportés par F1 Actu , le champion du monde en titre, déclare : « Je suis très satisfait des essais, chaque fois que j’ai sauté dans la voiture, je me sentais à l’aise et je pouvais attaquer instantanément. Un grand mérite revient à tout le monde à l’usine, qui a travaillé tout l’hiver, et même l’année dernière pour préparer la voiture que nous avons maintenant. Le fait de la voir sur la piste et de voir comment elle se comporte sur la piste est génial. Nous devrons voir à quel point nous serons rapides la semaine prochaine, mais je me sens positif » .

F1 : «On n’était pas prêt du tout», terrible constat chez Alpine https://t.co/4MOb9Kglfl pic.twitter.com/rPoOTKJJBY — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Sergio Perez également conquis par la RB19