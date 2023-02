F1 : Verstappen prépare du lourd, il envoie un message clair à Hamilton

Pierrick Levallet

Sacré champion en 2021 et 2022, Max Verstappen est encore le grand favori pour la saison 2023. Cependant, le Néerlandais sera très certainement concurrencé par Lewis Hamilton, déterminé à aller chercher son huitième sacre après sa désillusion de 2021 et son calvaire de 2022. Malgré tout, Red Bull continue de croire en Max Verstappen et ses capacités.

Après un titre raflé en 2021 face à Lewis Hamilton, Max Verstappen battu Charles Leclerc pour être sacré champion pour la deuxième fois consécutive la saison dernière. Mais en 2023, la concurrence promet d’être beaucoup plus relevée. En plus de Ferrari, Red Bull va devoir faire face à Mercedes, qui semble avoir appris de ses erreurs.

Hamilton veut prendre sa revanche sur Verstappen

Lewis Hamilton, lui, est déterminé à aller chercher son huitième titre mondial, qui lui permettrait de surclasser Michael Schumacher. Le Britannique souhaite d’ailleurs prendre sa revanche sur Max Verstappen après la controverse d’Abu Dhabi en 2021, où il avait vu le titre lui filer entre les doigts après une erreur de la FIA. Malgré tout, Max Verstappen figure comme le grand favori dans la course au titre pour la nouvelle saison. Et Red Bull croit fermement en les chances du Néerlandais.

«Nous croyons en Max»