F1 : Max Verstappen vend du rêve, Lewis Hamilton va enrager

Pierrick Levallet

À l'approche du premier Grand Prix de la saison 2023, la rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton semble toujours bien présente. Le pilote de Red Bull a été invité à construire son équipe de rêve. S'il ne s'est pas inclus dedans, il n'a néanmoins pas manqué de snober Lewis Hamilton.

En 2021, Max Verstappen a livré une étroite rivalité avec Lewis Hamilton. Cette saison s’était d’ailleurs terminée de façon très controversée, avec le scandale d’Abu Dhabi permettant au Néerlandais de remporter son premier titre de champion du monde. L’année 2022 a servi de trêve entre les deux pilotes au vu des difficultés de Mercedes, mais la guerre pourrait reprendre dès 2023. Alors que Max Verstappen est considéré comme le grand favori, Lewis Hamilton rêve encore de son huitième sacre et fera tout son possible pour le décrocher dès la saison prochaine. En attendant la première course de l’année, Max Verstappen s’est prêté à un exercice amusant.

F1 : Grande nouvelle pour Hamilton, Verstappen peut trembler https://t.co/qV8qmziWph pic.twitter.com/wfBJ8u8Lvn — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Verstappen compose son équipe de rêve... et snobe Hamilton

Lors du podcast de Mobil 1 The Grid , le double champion du monde a été invité à composer son équipe idéale en F1 avec les pilotes actuels. « Je trouve cela très difficile de choisir parmi les pilotes, car je pense qu’il y a beaucoup de bons pilotes. J’irais probablement vers un expérimenté. Et je choisirais Fernando [Alonso]. Et je prendrais un jeune pilote aux côtés de Fernando. Je mettrais Lando dans la voiture. Ouais, Fernando et Lando » a ainsi lancé le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Il n’a pas oublié Red Bull