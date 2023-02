Viré, il prépare du lourd avec Hamilton en F1

Pierrick Levallet

Arrivé en 2021 en F1, Mick Schumacher ne sera pas sur la grille de départ en 2023. L’Allemand, fils du légendaire Michael Schumacher, a été remplacé par Nico Hülkenberg chez Haas. Néanmoins, le pilote de 23 ans ne va pas quitter la discipline pour autant. Pilote de réserve chez Mercedes, Mick Schumacher a prévu de faire son retour le plus rapidement possible. Et il entend bien s’inspirer des pilotes de son écurie : Lewis Hamilton et George Russell.

Mick Schumacher veut «apprendre des meilleurs» pour son retour

« Mon retour en F1 ? Je vais adopter la même approche qu’Alex [Albon] a eue. Tout ingurgiter, apprendre des meilleurs. Mais, plus que cela, c’est aussi une opportunité pour moi d’avoir pas un mais deux équipiers de grand talent. Je vais tout regarder et voir ce qu’ils font. Peut-être que je n’aurai pas de comparaison directe parce que je ne conduis pas, mais je sais comment j’aborde mon apprentissage et je pourrai donc voir ce qu’ils font eux de leur côté et comment ils abordent les leçons qui doivent être tirées de chaque séance, qualif ou course. S’ils ont une voiture qui survire, que font-ils avec les outils à disposition ? Que font-ils en termes de styles de pilotage pour s’adapter ou adapter la voiture. Espérons-le, j’ajouterai tout ça à ma boîte à outils pour pouvoir m’aider à revenir en F1 au mieux » a ainsi avoué Mick Schumacher dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Fernando Alonso, symbole de longévité en F1

En revenant en F1 après quelques temps loin des circuits, Mick Schumacher pourrait imiter certaines des plus grandes légendes de la discipline. En 2018, Fernando Alonso voulait goûter à d’autres aspects du sport automobile. L’Espagnol avait donc quitté McLaren pour se lancer dans le WEC, l’IndyCar et pour participer au Rallye Dakar en 2020. Mais en 2021, Fernando Alonso a fait son retour en F1, chez Alpine. Aujourd’hui, il pilote pour Aston Martin, mais il fait toujours preuve d’une longévité incroyable. À 41 ans, il détient le record du plus grands nombres de départs pris (356), et devrait en ajouter quelques uns de plus cette saison.

Michael Schumacher, un exemple pour son fils

Mick Schumacher pourrait également prendre exemple sur son père, Michael Schumacher. Après une saison délicate en 2006 du côté de chez Ferrari, l’Allemand décide qu’il est temps pour lui de se retirer des circuits de la F1. Il occupe alors les fonctions d’assistant de Jean Todt au sein de la direction de la gestion sportive de la Scuderia . Michael Schumacher aurait pu faire son retour en 2009 pour remplacer Felipe Massa lors du Grand Prix d’Europe à Valence. Mais à cause de douleurs à la nuque suite à un accident en moto, il attendra 2010 pour retrouver la compétition. Coéquipier de Nico Rosberg, Michael Schumacher rejoint Mercedes. Il y restera jusqu’en 2012, avant de prendre définitivement sa retraite en tant que pilote.

Niki Lauda et Alain Prost ont tout explosé en revenant

Niki Lauda et Alain Prost se sont également accordés une pause loin de la F1. Le premier, champion du monde en 1975 et 1977, prend sa retraite en 1979. Mais l’Autrichien fera son retour à la compétition dès 1982 chez McLaren. Il raflera d’ailleurs un titre de champion du monde en 1984, avant de se retirer définitivement en 1985. Alain Prost, lui, n’a pas pris part à la saison 1992 après déjà 11 ans passés en F1. Il quitte Ferrari en 1991, puis rejoint Williams en 1993 après une année loin des circuits. L’occasion pour le Français de mettre un terme à sa carrière sur une bonne note, puisqu’il sera sacré champion du monde en 1993 avant de prendre sa retraite la même année. Mick Schumacher a de quoi s’inspirer. Son aventure en F1 n’est peut-être pas encore terminée.