F1 : «Un accident malheureux», il plombe déjà Alonso

La rédaction

Cette semaine devait se tenir les essais, durant trois jours pour tous les pilotes de Formule 1, à Bahrein. Ces tests, très importants pour découvrir la voiture, permettent souvent d'ajuster les derniers détails avant le grand jour, le 5 mars prochain et le premier Grand Prix de la saison. Mais pour Fernando Alonso et Aston Martin, tout ne se passe pas comme prévu...

Avec un triste 7ème place au classement des constructeurs, Aston Martin entrevoit cette saison avec beaucoup plus d'ambition, notamment avec Fernando Alonso, qui a rejoint leurs rangs cet hiver. L'expérience du pilote de 41 ans va considérablement servir à la jeune écurie (arrivée en 2021) et au jeune pilote canadien Lance Stroll. Mais ce dernier s'est blessé lors d'une sortie à vélo et manquera ces essais capitaux.

« J'ai eu un accident malheureux »

Dans un communiqué, le pilote canadien Lance Stroll, explique avoir « eu un accident malheureux en (s)’entraînant sur (s)on vélo en préparation de la saison. Je suis déterminé à revenir le plus rapidement possible dans ma F1 et je suis impatient de commencer la saison à venir avec l’équipe. Je suis motivé pour rebondir le plus rapidement possible après ce revers. » Ironie du sort, ou pas, Fernando Alonso avait aussi subi un accident de vélo lors de l'intersaison en 2020 et avait manqué la préparation. Conséquence à l'époque : Fernando Alonso n'avait pas réussi à se remettre de cet accident, et cela s'était ressenti sur sa saison.

« Il s'attend à une récupération rapide »