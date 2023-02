«Il y aura des conversations difficiles», il prévoit déjà le pire avec Alonso

La rédaction

La saison 2023 de Formule 1 n'a pas encore commencé, mais on sent que les pilotes sont comme des lions affamés en cage. Tous veulent en découdre et arriver au plus vite au 5 mars, date du premier Grand Prix de la saison, à Bahrein. En attendant, Aston Martin s'attend déjà à vivre des moments difficiles avec Fernando Alonso.

Le pilote espagnol Fernando Alonso a quitté Alpine à la fin de la saison dernière pour rejoindre Aston Martin et remplacer un autre champion du monde, Sebastian Vettel. L'occasion pour lui de découvrir une nouvelle écurie, et d'être ultra motivé pour la saison à venir. Mick Krack, le directeur de Aston Martin l'a bien compris.

« Nous sommes tous très motivés »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Mick Krack, directeur de Aston Martin, parle de la plus-value que va offrir Fernando Alonso cette saison : « J’ai trouvé un pilote de course très honnête et transparent, expérimenté et rapide. C’est évidemment le début, donc nous devons voir comment cela se développe, mais nous sommes vraiment heureux de cette attitude exigeante, elle nous pousse à aller de l’avant et nous sommes prêts à faire ce petit pas en avant supplémentaire, parce que c’est la seule façon de progresser sur la grille. Nous apprenons encore à connaître Fernando, mais la faim que je vois en lui me stupéfie à ce stade de sa carrière, et c’est une force motrice pour nous tous. En tant qu’ingénieurs, nous sommes tous très motivés, très affamés, très axés sur les données, et nous avons un pilote qui nous fait aussi vibrer. Évidemment, il a été très utile de mettre Fernando dans la voiture de l’année dernière à Abu Dhabi. »

« Il y aura bientôt des conversations difficiles »