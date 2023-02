F1 : Alonso annonce un champion du monde totalement inattendu

Arnaud De Kanel

La saison débutera le 5 mars prochain à Bahrein et Fernando Alonso sera bien entendu attendu au tournant puisqu'il pilotera pour une nouvelle écurie. Le double champion du monde défendra les couleurs d'Aston Martin où il y retrouvera un certain Lance Stroll avec qui il s'est montré très élogieux. Il estime même que le Canadien a les épaules d'un futur champion du monde.

Alpine et Fernando Alonso, c'est terminé. En 2023, le vétéran du paddock connaitra une nouvelle aventure chez Aston Martin et espère retrouver la couronne de champion. Mais le projet de l'écurie britannique pourrait porter ses fruits dans les années à venir et donc profiter à Lance Stroll, au grand dam d'Alonso. Beau joueur, l'Espagnol confie qu'il serait heureux si son coéquipier venait à décrocher le titre, chose qu'il est en capacité de réaliser selon ses dires.

«Il a la vitesse et il a le talent»

C'est l'amour fou entre Fernando Alonso et Lance Stroll. Avant de débuter la saison, le double champion du monde a évoqué son nouveau coéquipier et il ne tarit pas d'éloges à son sujet. « Lance ? Il a la vitesse et il a le talent. Il l’a montré à plusieurs reprises, notamment dans des conditions humides. Je me souviens de la pole position de Lance en Turquie et de certaines de ses autres excellentes performances sur le mouillé ; pour performer à ce niveau dans des conditions difficiles, il faut avoir un feeling particulier avec la voiture. Je connais Lance depuis 11 ans. Nous nous sommes rencontrés en 2012 quand j’étais chez Ferrari – il était à la Ferrari Academy. Et je connais son père, Lawrence, depuis de nombreuses années. C’est un grand ami à moi. Je suis allé chez lui au Canada à quelques reprises, pour pratiquer différents sports et passer du temps ensemble », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Lance a la possibilité d’être champion du monde»