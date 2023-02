«Je suis prêt», Alonso prépare du lourd

Arnaud De Kanel

Après un passage qui s'est ma terminé chez Alpine, Fernando Alonso s'apprête à relever un nouveau défi dans sa carrière puisqu'il pilotera pour Aston Martin cette saison. Les derniers petits ajustements ont été réglé, l'Espagnol est reposé, et il est désormais paré pour débuter cette nouvelle aventure avec plein d'enthousiasme.

La saison 2023 approche à grands pas et elle sera synonyme d'un immense défi pour Fernando Alonso qui a fait le choix de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin. Le double champion du monde se sait très attendu mais il a bien profité de la trêve hivernale pour recharger les batteries et préparer au mieux cette nouvelle étape.

«Je suis en meilleure forme que les dernières saisons»

« Je m’entraîne depuis décembre. Cette pré-saison a été beaucoup plus fluide que les deux dernières années. J’ai eu un accident de vélo en 2021 et l’hiver suivant, certaines des plaques qui ont servi à reconstruire ma mâchoire ont dû être retirées. Enfin, cet hiver, j’ai pu consacrer autant de temps que je le voulais à l’entraînement. Je suis en meilleure forme que les dernières saisons. C’est extrêmement important, surtout avec une nouvelle équipe. Tout change lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe : l’ajustement du baquet ; les différentes procédures sur le volant – les différents boutons et les voyants ; les procédures pour les arrêts aux stands. Il y a certaines choses qui sont propres à chaque équipe. Apprendre ces choses prend du temps, vous voulez donc que tout le reste soit aussi simple que possible. Ces changements semblent très simples, mais ces nouvelles procédures doivent devenir automatiques. Vous ne pouvez pas penser à ces détails lorsque vous êtes en course, vous devez être concentré à 100% sur le pilotage », a glissé Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Je suis prêt»