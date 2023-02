F1 : «Un tueur d'équipes», Alonso fait déjà sensation dans sa nouvelle équipe

Arthur Montagne

Patron de l'écurie Aston Martin F1, Mike Krack est conscient qu'en attirant Fernando Alonso, il s'apprête à gérer un pilote pas comme les autres. En effet, la réputation de l'Espagnol le précède puisque de sa très longue carrière, cela ne s'est pas toujours bien passé sur le plan avec ses équipes. Mais l'ingénieur luxembourgeois n'est pas inquiet.

Du haut de ses 41 ans, Fernando Alonso se lance dans un nouveau défi. En effet, frustré d'attendre Alpine, le double champion du monde a accepté l'offre d'Aston Martin qui a lui a offert le baquet de Sebastian Vettel, jeune retraité. Patron de l'écurie Aston Martin F1, Mike Krack sait d'ailleurs a quoi s'attendre avec Fernando Alonso dont le caractère est bien connu dans le paddock. Krack parle même d'une « réputation de tueur d’équipe ». Mais ce n'est pas pour lui déplaire.

F1 : «Il ne sera pas champion du monde», Alonso va halluciner https://t.co/ztVDqPJzLL pic.twitter.com/e8rkHg8ZIR — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

«Je ne cherche pas à faire plaisir aux médias»

« Je ne cherche pas à faire plaisir aux médias, je cherche à faire progresser l’équipe. Mon seul rôle est d’être un élément de l’équipe. C’est important pour moi d’y intégrer Fernando, qu’il fasse aussi partie de l’équipe. Nous ne sommes pas des adversaires. Faire partie de l’équipe, c’est aussi être ouvert et transparent avec tout ce qu’il y a. Nous traitons tout de manière ouverte et transparente. Si on ne peut pas faire les choses, on le lui dit. Lorsque nous décidons de faire les choses de cette façon, nous lui disons ouvertement et honnêtement et lui expliquons pourquoi. Je pense que tant que nous le ferons de cette façon, il n’y aura pas de problèmes », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«Si cela aide l’équipe, alors je suis d’accord»