Un nouveau Français en F1 ? Il annonce la couleur

Pierrick Levallet

La saison prochaine, la France sera encore représentée par Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui évolueront chez Alpine. Mais dès 2024, un troisième Français pourrait les rejoindre sur la grille de départ en F1. À 18 ans, Isack Hadjar fera ses gammes en F2 en 2023. Mais le jeune pilote espère intégrer la F1 très rapidement.

En F1, la France est déjà bien représentée. Au sein de l’écurie française Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon formeront un duo 100% tricolore en 2023. Théo Pourchaire, lui, est le pilote de réserve d’Alfa Romeo et pourrait donc avoir sa chance en cas d’absence de Valtteri Bottas ou de Guanyu Zhou. Mais d’ici 2024, un autre Français pourrait les rejoindre en F1.

F1 : Un proche d’Hamilton prêt à tout plaquer ? https://t.co/rKlPmZPLsA pic.twitter.com/D3ZPgTV6gs — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

«Ce serait formidable de ne passer qu’un an en F2»

En plus de Théo Pourchaire, qui va vivre une nouvelle saison en F2, Victor Martins, Clément Novalak et Isack Hadjar vont aussi porter les couleurs de la France. Ce dernier espère d’ailleurs ne pas rester très longtemps en F2, afin de rejoindre Lewis Hamilton et les autres en F1. « Mon objectif est simplement d’avoir une très bonne saison et de passer à la F1. Ce serait formidable de ne passer qu’un an en F2, ce serait idéal, puis d’aller en F1. C’est l’objectif principal, alors nous allons tout donner » a confié le pilote de 18 ans dans des propos rapportés par F1Only.fr .

«J’ai l’impression d’avoir un avantage»