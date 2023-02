Charles Leclerc prend la place de Micheal Schumacher, il hallucine

La rédaction

Lorsqu'une vidéo est apparue sur notre fil d'actualité Twitter ou sur les sites spécialisés en Formule 1, la question légitime était : suis-je revenu en 2003? La réponse est bien évidemment non, mais la vidéo a pourtant bien été tournée en 2023, et c'est Charles Leclerc, l'heureux élu, qui a pu piloter la Ferrari d'un certain Michael Schumacher.

Le pilote monégasque, Charles Leclerc a pu piloter ce lundi sur le circuit d'Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, un moment que tous fans de Formule 1 aimeraient vivre dans leur vie : faire des tours de pistes avec la monoplace Ferrari F2003-GA de Michael Schumacher, dont il était le pilote en 2003 et avec laquelle il a été champion du monde pour la sixième fois de sa carrière.

«Une journée incroyable»

Le pilote Ferrari depuis 2019 s'est donc offert une incroyable session vintage en attendant le coup d'envoi du championnat du monde de Formule 1 2023 qui débutera le 5 mars à Bahrein. Et sur Instagram , Charles Leclerc s'est simplement extasié en une phrase : « Une journée incroyable à conduire cette bête de 2003 à Abou Dhabi. » Une séance de pilotage qui a eu lieu sous la houlette de Jean Todt, historique ancien directeur de l'écurie au cheval cabré.

What a day. ❤️ pic.twitter.com/zAqU3foNkl — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) February 6, 2023

Nostalgie d'une époque révolue

Les plus connaisseurs et anciens suiveurs de Formule 1 ont pu réentendre le son du V10, mythique moteur des monoplaces des années 2000, dont Ferrari était le principal constructeur pendant près de 10 ans. Ce qui saute également aux yeux, c'est l'absence du Halo ou arceau de sécurité qui n'empêche pas la vision des pilotes, mais qui a déjà du sauver plusieurs vies, comme celle de Lewis Hamilton lorsque le pneu de Max Verstappen a touché le Halo, ou même de Romain Grosjean, au moment du choc qui a failli lui coûter la vie lors du Grand Prix de Bahrein. Dans tous les cas, les fans de Formule 1 ont pu à nouveau écouter le son du puissant moteur rouge, qui a dû faire rêver tant de personnes durant ces années et qui a propulsé la voiture de Michael Schumacher pendant 10 ans.