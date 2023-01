F1 : «Pour moi c'était Dieu», cette folle anecdote sur Schumacher

La rédaction

Michael Jordan pour le basket, Pelé pour le football et Michael Schumacher pour la Formule 1. C’est une liste non exhaustive des légendes de leur sport. Et ils rencontrent des sportifs plus jeunes qui les idolâtres, cela donne une anecdote sympathique, comme celle de Daniel Ricciardo sur Michael Schumacher.

Depuis le 29 décembre 2013, Michael Schumacher n’a plus fait une seule apparition en public. La faute à un terrible accident de ski, qui l’avait laissé alité à l’hôpital pendant de nombreux mois. Les seules nouvelles émanant de sa famille. Mais lors de sa carrière, il s’est confronté à un petit jeune qui montait, Daniel Ricciardo. Et l’Australien garde un grand souvenir de cette rencontre, au crépuscule de la carrière de Schumacher.

« J’étais très intimidé à l’époque »

Daniel Ricciardo raconte, dans des propos relayés par Nextgen Auto , une anecdote venant du Grand Prix 2012 au Japon, lorsqu’il évoluait chez McLaren et Schumacher chez Mercedes : « Je défendais sur Schumacher durant la dernière partie de la course et j’obtenais le point de la dixième place. J’étais encore très intimidé à l’époque. Sur le plan personnel, c’était énorme. Lors de la course suivante, durant la parade des pilotes, il venait me féliciter et me disait : ’Beau boulot la semaine dernière, tu as bien défendu’. Pour moi, recevoir une confirmation de quelqu’un comme lui, à mon âge et à ce stade de ma carrière, c’était quelque chose d’immense. Peut-être qu’il ne s’en rendait pas compte à l’époque, mais il a boosté ma confiance. »

« Pour moi il était Dieu »