F1 : McLaren fait son mea culpa pour le flop Ricciardo

Le grand sourire toujours affiché sur le visage de Daniel Ricciardo risque de s’effacer quelques instants. Arrivé en 2021 au sein de l’écurie McLaren, le pilote australien n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans cette équipe. Une situation qui a poussé McLaren à mettre fin à son contrat, symbole de deux saisons infructueuses.

Hormis une magnifique victoire lors du Grand Prix d’Italie en 2021 (l'écurie faisant même le doublé grâce à la deuxième place de Lando Norris), l’aventure de Daniel Ricciardo chez McLaren n’aura pas eu les effets escomptés.

«Ça n’a pas marché»

Zak Brown, le PDG de McLaren a donné une interview sur le site Speedcafe.com . Au moment de dresser le bilan de ces deux années avec Daniel Ricciardo, il dresse un constat implacable, tout en saluant le pilote australien : « Nous ne savons pas. Nous avons analysé ça, assurément. Nous avons tout donné, Daniel a tout donné. Notre relation avec Daniel était géniale et l'est encore. Aussi difficile que ça ait été, aussi décevant qu'ait été le dénouement pour lui comme pour nous, les raisons sont un grand mystère. Je ne pense pas que Daniel les connaisse. Nous ne les connaissons pas. Nous avons tout essayé. Nous avons tenté, et ça n'a pas marché. En fin de compte, c'est pour ça que lui comme nous avons décidé de faire un changement, car nous avions tout essayé et ne savions vraiment pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. »

