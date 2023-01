F1 : Red Bull fait une grande annonce sur Max Verstappen

Pierrick Levallet

Après avoir été couronné champion du monde pour la deuxième année consécutive, Max Verstappen est considéré comme le grand favori en 2023. Chez Red Bull, on continue de chanter les louanges du pilote néerlandais. Mais on estime néanmoins qu'il a encore une petite marge de progression pour devenir la meilleure version de lui-même.

Pour son premier titre de champion du monde, Max Verstappen est venu à bout de Lewis Hamilton. Et après cette rivalité intense, le Néerlandais semble avoir franchi un cap. Il n’a fait qu’une bouchée de ses concurrents en 2022, profitant notamment des nombreuses erreurs de Ferrari pour prendre le large. En interne, on continue d’ailleurs de s’enflammer à propos de Max Verstappen.

F1 : Ferrari, Red Bull... Verstappen reçoit un énorme avertissement https://t.co/c8WmeYDk7B pic.twitter.com/GyWDjKFCIr — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

«Max est techniquement extrêmement doué»

Dans des propos rapportés par F1Only.fr , Paul Monaghan a loué les qualités de Max Verstappen. « Max est techniquement extrêmement doué. Il a fait beaucoup de travail dans sa jeunesse, souvent guidé par son père, et vous pouvez en voir l’héritage. Il sait de quoi il parle dans la voiture et il sait ce qu’il veut. Avec ses ingénieurs, ils savent comment faire pour avoir une voiture qu’il trouve bien équilibrée, facile à piloter... enfin, pas forcément facile à piloter, mais maniable. Une monoplace qui soigne suffisamment bien ses pneus pour qu’il puisse gérer la situation » a expliqué l’ingénieur en chef de Red Bull.

«Bien-sûr qu’il peut [progresser]»