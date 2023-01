F1 : Gasly dévoile les coulisses de son arrivée chez Alpine

Hugo Chirossel

Pour remplacer Fernando Alonso, Alpine a décidé de miser sur Pierre Gasly. Ce dernier a récemment révélé comment les premiers contacts ont eu lieu entre lui et l’écurie française. Dans un premier temps, Helmut Marko n’était pas favorable à son départ, mais il a fini par se plier aux envies de Pierre Gasly.

Après le choix de Fernando Alonso de rejoindre Aston Martin et l’imbroglio autour d’Oscar Piastri, Alpine a dû revoir ses plans. L’écurie française a finalement décidé de recruter Pierre Gasly pour évoluer aux côtés d’Esteban Ocon, mais son arrivée n’était pas gagnée pour autant. Alors qu’il s’était déjà engagé avec AlphaTauri pour la saison prochaine, Red Bull, et notamment Helmut Marko, ne voulait pas le laisser filer.

Les premiers contacts avec Alpine

Tout a commencé pendant la pause estivale, durant laquelle Pierre Gasly avait prévu de se déconnecter de la Formule 1. « J’étais en Grèce le premier jour des vacances d’été. J’avais besoin d’une pause car la saison ne se déroulait pas comme je le voulais. J’avais besoin de me déconnecter. Le premier jour, j’ai eu mon premier contact avec Alpine, à l’époque avec Laurent Rossi. J’ai tout transmis à ma direction. Les discussions ont commencé entre Alpine, Red Bull et moi-même. Nous avons sondé ce qu’il pouvait advenir. Un été au cours duquel je voulais prendre du recul s’est transformé en l’inverse », a confié le Français, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je savais donc que les discussions avec Helmut n’allaient pas être faciles »

Pierre Gasly a poursuivi : « J’étais en contact avec la Formule 1 pratiquement tous les jours, et je suivais tout, la situation et l’évolution de l’affaire. Au fur et à mesure que ça se rapprochait, il s’agissait des termes du contrat. Je connaissais, bien sûr, la position de Red Bull qui voulait me garder. Je savais donc que les discussions avec Helmut (Marko) n’allaient pas être faciles, mais il a compris combien cette étape était importante pour moi. Alors nous avons fait en sorte que ça fonctionne. C’était un accord gagnant-gagnant pour tout le monde. Une situation gagnant-gagnant pour Alpine, Helmut et moi . »

« J’ai compris que la situation était en train de changer »