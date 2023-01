F1 : L'erreur de Max Verstappen...

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a assommé la concurrence en 2022 pour s'offrir un deuxième titre de champion du monde consécutif. Le Néerlandais n'a rien laissé aux autres, même pas à son coéquipier Sergio Perez, pourtant indispensable à sa conquête du titre. Verstappen n'avait pas voulu laisser passer son coéquipier au Brésil et pour Romain Grosjean, c'est le point noir de cette saison quasi-parfaite.

Comme en 2021, Max Verstappen a remporté le championnat du monde de F1. Une domination sans partage, permise notamment par Sergio Perez, encore impeccable dans son rôle de coéquipier. Le Mexicain n'aura pas fait d'ombre à son collègue. Il lui aura simplement demandé une faveur, refusée par Max Verstappen. En effet, Sergio Perez voulait que Max Verstappen accepte de le laisser le doubler au Grand Prix du Brésil dans l'optique de grappiller des points précieux pour la deuxième place du championnat face à Charles Leclerc. Et comme énoncé précédemment, le Néerlandais a refusé. La grosse erreur de sa saison selon Romain Grosjean.

«C’était la mauvaise décision et le mauvais message à envoyer»

« Je pense honnêtement que c’est l’un des meilleurs que j’ai vu en Formule 1. Sa saison a été parfaite à 99%, le 1% manquant venant du Brésil. C’était la mauvaise décision et le mauvais message à envoyer. A part ça, il n’y a rien à redire. Il a répondu présent en qualifications comme en course. Il a réussi à gagner en Hongrie malgré un tête-à-queue. Lorsque vous débutez une telle spirale positive, rien ne peut vous arrêter et il a été tout simplement incroyable. La seule petite critique vient du fait qu’il n’a pas voulu laisser passer Checo au Brésil. Pour le reste, je ne pense pas qu’il aurait pu faire mieux » a déclaré l'ancien pilote de F1 au sujet de Max Verstappen pour le podcast de Motor Sport Magazine .

«C’est difficile d’être le coéquipier dans ces moments-là»